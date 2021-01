Prof. Dr. Acar, Covid-19’un etkilerini en aza indirmek için neler yapılması gerektiğini açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) Tıp Fakültesi Akademisyeni Prof.Dr. Hasan Acar, Covid-19’un insanların hayatına olan etkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Acar, KKTC olarak uzun zamandır Covid-19 konusunda rahat olunduğunu, ancak son bir aydır yoğun bir şekilde yeni vakalar görüldüğünü ifade etti. KKTC’de her gün 20-30 vaka ile karşılaşıldığını belirten Acar, Covid-19’un etkilerini minimalize etmek için neler yapılması gerektiği, sağlıklı yaşamın nasıl avantajlar sağlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.”

Acar: “Klima, odadaki hava sirkülasyonuyla çalıştığı için, bulaşı arttırabilecek faktörler arasında”

Acar yaptığı açıklamada; ”Yaygın üçlü bir kuralımız var; maske, mesafe, hijyen. Bu üçlünün arasına iki madde daha eklemek gerekir. Birincisi temastan kaçınmak, ikincisi de kapalı ortamlarda bulunmaktan uzak durmak. Bunlara ek olarak ise klima kullanımından da uzak durmamız gerekir. Klima odadaki hava sirkülasyonuyla çalıştığı için, bulaşı arttırabilecek faktörler arasında.”

Acar;”KKTC halkı covid-19 pandemisinde Türkiye’den daha bilinçli. Bundan dolayı çok mutluyuz. Toplumdaki her halkanın bilinçli olması gerekir. Toplumun her kesiminden insanın aynı özenle kurallara uyması gerekir.”

Acar: “Yeterince ve sağlıklı su tüketimi sağlıklı yaşamın en büyük kuralıdır”

Acar; “Covid-19 ile mücadele döneminde sağlıklı yaşam bize bu salgına karşı avantaj kazandıracak faktörlerden biri haline gelmiştir. Sağlıklı yaşamla alakalı söyleceklerimi sıralayacak olursam en önemlisi sağlıklı su içmektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak içilmeye uygun suları içmemiz gerekir. İdrar rengimiz su ile aynı renk olana kadar su içmeliyiz. Bu çok önemlidir; dolaşımı hızlandırır, virüslerin atılımı sağlanır. Yeterince ve sağlıklı su tüketimi sağlıklı yaşamın en büyük kuralıdır.”

Acar: “Aşırı tatlı tüketiminden kaçınmalıyız”

Acar ;”En önemli bir diğer madde düzenli uykudur. En az yedi veya sekiz saat uyumak gerekir. Sağlıklı ve kaliteli uyku en önemli ikinci şartımızdır. Üçüncü kural zararlı alışkanlıklardan vazgeçmemiz gerekir. Sigara diyeceğimi zannediyorsunuz ama bundan önce tatlı bağımlılığı daha önemlidir. Aşırı tatlı meyveler, bal, pekmezin aşırı tüketiminden kaçınmalıyız. Bal ve pekmez de şeker türüdür. Ama aralarında bir ürün vardır ki çok iyi bir üründür: Propolis. Antikanserdir, antibiyotiktir. Diğer zararlı alışkanlıklar da sigara, alkol ve uyuşturuculardır.”

Acar: “Stres de bağışıklık sistemini çökerten faktörlerden biridir”

Prof.Dr. Hasan Acar; “Hareket etmek de çok önemli bir faktördür. En büyük Covid-19 risklerinden biridir. Her gün iki saat yürümek gerekir. Yürümek yerine evde de hareket etmeniz mümkündür. Stres de bağışıklık sistemini çökerten faktörlerden biridir. Depoladığınız sistesi haftasonu kendinize en az yarım gün ayırarak dışarı atabilirsiniz. Spor, stres atmanın en önemli yollarından biridir.”

Prof.Dr. Hasan Acar; “Düzenli check-up yaptırmak gerekir. 35 yaşından sonra bu check-up lara daha da önem vermek gerekir. Dokuzuncu maddemiz ise beslenmenin önemi. Her gün yememiz gereken altı besin var. Birincisi sarımsak, inanılmaz faydalıdır. Basur, tansiyon gibi rahatsızlıklara çok iyi gelir. Her gün bir limon sıkıp için, çok faydalı bir antioksidandır. Her gün bir kilo sebze yememiz gerekir. Bu da oldukça önemli bir faktörden. Bağışıklık sistemini yükseltir, antioksidandır. Kefir tüketimi de çok önemlidir.Probiyotik bir maddedir ve çok faydalıdır.”

Prof.Dr. Hasan Acar; “Her gün bir avuç taze kepek tüketimi de çok önemlidir. B1, B2, B6 vitaminleri deposudur. Kilo kaybını kolaylaştırır, bağırsakları çalıştırır. Her gün az pişmiş yumurta yemek de sağlımız için çok önemlidir.”

Acar: “Sağlığınız için asla hiçbir şey geç değildir”

Prof.Dr. Hasan Acar; ”Bu saydıklarım sadece Covid-19 ile mücadelede değil, sağlıklı yaşam hakkında da oldukça faydalı bilgilerdir. Her şeyden önce sağlık gelir. Sağlığınız için asla hiçbir şey geç değildir. Hemen bugün başlarsınız bile bunun geri dönüşlerini çok iyi şekilde görürsünüz.”