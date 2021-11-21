Prof. Dr. Acar: “Covid-19 pandemisine karşı dijital medya sayesinde çok kısa sürede organize olduk”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar, yüz yüze eğitimin başlaması ile üniversite içerisinde alınan önlemlerden ve bu önlemlerin dijital medya aracılığı ile öğrencilere kolayca aktarıldığından bahsetti.

Dijital medya ve Covid -19 Pandemisi dönemini değerlendiren Prof. Dr. Acar açıklamasında şu şekilde konuştu;

“Pandemide özellikle yoğun aşılama kampanyaları ile belirli bir ölçüde hastalığın yayılması kontrol altına alındığında, çalıştığım Girne Amerikan Üniversitesi de dahil KKTC de Ekim 2021 yılında yüz yüze eğitime geçildi. Bu arada yönetimin aldığı yerinde bir kararla Okulda Pandemi Kurulu oluşturuldu ve bu Kurulun Başkanlığına getirildim. KKTC Sağlık Bakanlığının aldığı önlemler yanında, Üniversitemizde ek tedbirler aldık. Bugüne kadar Covid – 19 ile ilgili özellikle bilimsel dergilerden elde ettiğimiz - kanıta dayalı bilgilerin ışında - aldığımız bu önlemler 3 temel konuya dayanıyordu:

1.Pandeminin bitirilmesi için tek altın standart: Toptan aşılanmadır.

2.Kapalı alanlarda maske takılması bulaşı önlemede çok etkilidir.

3.Kapalı alanlar sürekli taze havayla havalandırılmalı, kapı ve pencereler açık tutulmalı, klimalar çalıştırılmamalıdır.

Bu 3 önemli husus tam olarak yerine getirildiğinde Üniversitemizde Pandemi krizinin az hasarla atlatılabileceğinin farkındaydık. Bu arada Dijital Medya sayesinde çok kısa sürede organize olduk. Her fakülteden temsilciler seçtik, Dijital Medya yoluyla gerçek zamanlı iletişim kurduk. Covid -19 ile ilgili takip protokolleri hazırladık ve bunu tüm bölüm yöneticilerine DM yoluyla kısa sürede duyurduk. Covid – 19 ile ilgili farkındalığı artırma amaçlı ve yukarıda saydığımız 3 ana tema üzerine kurulu sloganlarımızı, Türkçe- İngilizce dijital posterler hazırlayarak, yaklaşık 20.000 kişiden oluşan Üniversitemizin tüm öğrenci, öğretmen, idari personellerine 1 hafta içinde ulaştırdık”.

Aşı karşıtı olan öğrenci ve öğretmenler ile ilgili de konuşan Acar, “Gerekçelerini; kanıta dayalı bilgilere dayanarak hazırladığımız dijital mektup ve görselleri DM yoluyla yayınlayarak ortadan kaldırdık. Yaklaşık bir ay içerisinde tüm Üniversitede bulunan herkesin büyük oranda farkındalığını artırdık. Aşı olmayan birçok öğrencimiz aşılama merkezimize yönlendirildi. Üniversitemizde aşısız hemen hemen hiç kimse kalmadı. Böylece salgın Üniversitemize kısa sürede kontrol altına alındı. Klasik yöntemlerle bu kadar kısa sürede bu kadar düşük maliyetle, bu kadar az personelle bunu başarmamız mümkün değildi. Dijital Medya sayesinde belki yüzlerce çocuğumuzun hastalanmasını, bazılarının ölmesini önledik” dedi.