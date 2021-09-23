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Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, Eylül 2021 – Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve aynı dönemde  Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi. 

23 Eylül 2021 Perşembe 11:15
Prim Desteği Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu, Eylül 2021 – Şubat 2022 dönemi Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak Prim Desteği Hakkındaki karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Covid-19 salgını nedeniyle çalışma hayatında meydana gelen olağanüstü koşullar nedeniyle işletmelerin ödeme güçlüğü içine girdiği ve kararname kapsamında olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların sosyal sigorta primlerinin belli bir oranının karşılanması ihtiyacı doğduğu gerekçesiyle onaylanan Kararnameler, 6 ay boyunca işletmelerin sosyal güvenlik prim oranlarının bir kısmının karşılanması amacıyla hazırlandı.
Kararnamelere göre, Sosyal Güvenlik Yasası ve Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında olan sigortalı çalışanlara Eylül 2021 – Şubat 2022 ayları için, çalışan sayısının 1 ile 10 arasında olması halinde çalışana ait prim tutarına ilaveten işveren hisse miktarının yüzde 50’si, 11 ve üzeri olması halinde işveren hisse miktarının yüzde 70’sini sigortalının prime esas kazanç tutarı üzerinden kesip, en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenmesi koşulu bulunuyor.
Devlet hissesi hariç kalan işveren hisse miktarının ise, çalışan sayısının 1 ile 10 arasında olması halinde yüzde 50’sinin, 11 ve üzeri olması halinde yüzde 30’unun, işverenlerin prim desteğinden faydalanabilmesi için tüm çalışanlarına ait tüm prim borçlarını ödemiş olması veya prim borcunu yapılandırmış ve bu yapılandırma kurallarına uyması ve Eylül 2021 – Şubat 2022 tarihleri arasında, İş Yasası’nın 15’inci maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurtdışına çıktığını belgelemesi hallerinde verilen duruşlar hariç 6 ay süre ile çalışanlarını durdurmaması koşulları ile ödenmesine karar verildi.

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Karanamelere göre, prim desteği kapsamı dışında kalan sektörler ise şunlar:
“Devlet bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşları, yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki işyerleri, Devletin en az yüzde 10 hissesinin olduğu kuruluşlar, Devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar, eczaneler, ecza depoları, medikalciler, benzinciler ve gazcılar, bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri ve muhasebe ofisleri, bet ofisleri, gece kulüpleri, üniversiteler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri, GSM operatörleri ve internet sağlayıcıları, kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler ve ev hizmetlerinde çalışanlar.”

 

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Son Güncelleme: 23.09.2021 11:27
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