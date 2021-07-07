Pozitif vakaların denetimsiz eve gönderilmesi intihar girişimidir

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nden açıklama;

Ülkemizin ve toplumumuzun pandemi mücadelesi kapsamında yeni bir kapanmaya dayanacak gücü kalmadığını hepimiz biliyorken, tüm dünya Delta varyantı nedeni ile tedirginlik duymaktayken ve ülkemizde Delta varyantı tespit edilmişken, tüm toplumsal ve bireysel tedbirlere uyumumuzun artırılması ve vaka sayılarının kontrol altında tutulması için denetimleri artırıp kapanmak zorunda kalmadan pandemi mücadelesinin devamını sağlamak gerekirken, Covid 19 pozitif vakaların Sağlık Bakanı Sayın Ünal Üstel’in direktifleri ile evlerine gönderildiği, takipleri ve denetimleri için hiçbir önlem alınmadığı ve vakalardan bazılarının hastalık tabloları ağırlaşarak hastaneye yatırıldığı öğrenilmiştir.



Bu kadar kritik bir süreçte ve pandemi mücadelesi uğruna bunca fedakarlık yapılmışken böylesi bir uygulamanın toplumun sağlığını ve ülkenin geleceğini tehlikeye atacak, intihar niteliğinde ve bugüne kadar yapılan tüm çabaları heba edecek bir hareket tarzı olduğu ortadadır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bu şekilde bir kararı bulunduğuna dair bir açıklama yoktur. İnsanlarımızı kaybetmemek, ülkemizin ve toplumumuzun geleceğini tehlike altına atmamak için hastalığın toplumda yayılmasına sebep olabilecek bu uygulamadan derhal vaz geçilmelidir.

Bu aşamada yapmamız gereken Delta varyanta etkinliği bildirilmiş aşılarla toplumu hızla aşılamaya devam etmek, tarama testleri artırılmak ve denetimleri sıkılaştırmaktır.

Daha önce Sinovac firmasının Coronavac aşısı ile aşılanmış bireylerin ise COVID-19 için risk teşkil eden kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü olanlar ve sağlık hizmeti sunumunun kesintiye uğramaması için yüksek risk altında çalışan sağlık çalışanlarından başlamak üzere 3. doz aşılarının Delta varyanta etkili aşılarla ivedi biçimde tamamlanması elzemdir.