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Pozitif vakalar nedeniyle Piyangolar Birimi'nin merkez ofisi 1 hafta kapalı kalacak

13 Mart 2021 Cumartesi 20:10
Pozitif vakalar nedeniyle Piyangolar Birimi'nin merkez ofisi 1 hafta kapalı kalacak
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Merkez ofis kapatıldı

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Piyangolar Birimi, Lefkoşa Merkez ofisinde çıkan pozitif vakalardan sonra bir hafta süre ile kapatıldı.

Piyangolar Birimi, dün dairede çıkan iki pozitif vakadan sonra merkez ofisinin 15-19 Mart tarihleri arasında, bir hafta süre ile kapatıldığını duyurdu. Birimden yapılan açıklamada bilet satışlarının ve şans oyunlarının şubelerden devam edeceğine vurgu yapılarak, aylık gerçekleştirilecek çekilişlerde  herhangi bir aksama olmayacağı da belirtildi.

Dairede çalışan ve temaslı olan tüm personele test yapıldığı, birebir temaslı olan kişilerin karantinaya alındığı belirtilen açıklamada, dairenin ilaçlamasının da tamamlandığı ve belirlenen süreye kadar hiçbir personelin daireye giriş yapmayacağı söylendi.

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Son Güncelleme: 13.03.2021 21:57
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