“Pozitif Okullar Projesi” hayata geçiriliyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi, Girne Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi projede paydaş belediyeler olarak yer alıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan “Pozitif Okullar-Pozitif Düşünme ve İyi Oluş Eğitimi Projesi”, Doç. Dr. Çağla Gür tarafından yürütülecek.

Projeye katılacak anne ve babaların; olumlu düşünme, olaylara farklı perspektiflerden bakabilme, duygularını dengede tutma, kendini geliştirme ve olumsuzluklarla daha kolay baş edebilme yönünde bir yaşam tarzı benimsemesi hedefleniyor.



ÖĞRETMEN EĞİTİMLERİ 5 KASIM’DA BAŞLAYACAK

Proje kapsamında 8 hafta sürecek öğretmen eğitimlerine 5 Kasım’da saat 18.30’da başlanacak ve eğitimler moodle üzerinden çevrim içi yapılacak.

Başvuru için son kayıt tarihi 28 Ekim olarak belirlenirken, projeye katılacak öğretmenler, portal üzerinden http://mebnet.net/ internet adresinden kayıt yaptırabiliyor.



