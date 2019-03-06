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"Pozitif ayrımcılık yada öncelik değil, eşitlik istiyoruz”

"Pozitif ayrımcılık yada öncelik değil, eşitlik istiyoruz”

06 Mart 2019 Çarşamba 15:55
"Pozitif ayrımcılık yada öncelik değil, eşitlik istiyoruz”

İş Kadınları Derneği, pozitif ayrımcılık ya da öncelik değil,eşitlik istediklerini vurguladı.
İş Kadınları Derneği, kadının her alanda var olmasını sağlamak ve eşit kılmak için, öncelikle düzenleyici, yasa yapıcı ve uygulayıcı özellikleri olan, siyasetin daha çok kadın potansiyeline ve enerjisine ihtiyacı olduğunu ve bunun Kıbrıs Türk toplumunda mümkün olduğunu düşündüklerini kaydetti.
İş Kadınları Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle yayımladığı bildiride, kız çocuklarının eğitimine gösterilecek hassasiyetin, güçlü toplum ve üretken ekonomi için önemini vurguladı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün tarihçesine de değinilen bildiride, 8 Mart 1857 tarihinde New York kentinde bir dokuma fabrikasında çalışan ve tek talepleri “daha iyi koşullarda çalışmak ve eşit ücrete tabi olabilmek” olan kadınların başlattığı grevde olayların çıkması neticesinde yangın çıktığı ve bir iddiaya göre çıkan olayların daha da kalabalıklaşıp büyümemesi için fabrika kapılarının bilinçli olarak kapatılarak, 129 kadının ölüme terk edildiği aktarıldı.
Dünyadaki tüm kadınlara ışık olan onurlu 129 kadını dernek olarak saygı ile andıkları belirtilen bildiride, 1857 yılında yapılan taleplerin toplumda ve dünyada halen geçerli olabildiğini görmenin kendilerini üzdüğüne işaret edildi.
Kadın bedeni ve zihni üzerindeki erkek egemenliği ve şiddetinin ne yazık ki her gün görüldüğü belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:
“İKD olarak, böylesi önemli bir günde şiddet yasasının oluşturulması, kadına şiddeti önlemek için merkezlerin kurulması ve mevcut üzücü durumlar için sığınma evlerinin oluşturulmasının toplumumuzda sadece kadınları değil gelecek jenerasyonlar ve aile yapılarının güçlenmesinin yolu olduğunu düşünmekte ve buna paralel olarak eğitim sistemimizde de cinsiyet eşitliğine dikkat edilmesi için tedbir alınması ve sorunlu olaylarda ise sivil toplum örgütlerinden katkı alınarak aile eğitimlerinin başlatılması gerektiğine inanmaktayız.
İş dünyası, kamu, siyaset ve saymakla bitiremeyeceğimiz her alanda Cinsiyet eşitliği sağlanmış bir yaşamın çok daha demokratik, rekabetçi, verimli ve başarılı olacağına dair inancımız nedeniyle kadının ekonomik alanda güçlenmesi için her zaman destek olmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ülke kadınlarına hatırlatırız.
Unutulmamalıdır ki kadının olmadığı veya yok sayıldığı toplumlar kurumuş, verimsiz topraklardan farksızdır.”
 

Son Güncelleme: 06.03.2019 19:05
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Iş Kadınları
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