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Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.

09 Eylül 2020 Çarşamba 10:10
Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor
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Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk’ün açıklamasına göre, “Eski Posta Rotaları” konulu pul serisi, 1.25 ve 12.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.

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Yeni pulların baskısı ve perforesi, Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.
(HA)
 

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