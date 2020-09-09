Posta Dairesi’nin Yeni Pul Serisi Ve İlk Gün Zarfı Yarın Satışa Sunuluyor

Lefkoşa, 9 Eylül 20 (.): Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk’ün açıklamasına göre, “Eski Posta Rotaları” konulu pul serisi, 1.25 ve 12.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.



Yeni pulların baskısı ve perforesi, Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.(HA)