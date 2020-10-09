banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1161
ALTIN
489.032
DOLAR
7.8919
STERLİN
10.2661
EURO
9.3249
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376

Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin Kuruluş Yıldönümünü Ve Dünya Posta Gününü Kutladı

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Gününü kutladı.

09 Ekim 2020 Cuma 16:08
Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin Kuruluş Yıldönümünü Ve Dünya Posta Gününü Kutladı
banner337
banner351

Lefkoşa, 9 Ekim 20 : Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Gününü kutladı.
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, iletişim ve posta sektöründe önem arz eden 9 Ekim Dünya Posta Birliği Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Posta Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Şentürk, bilişim ve haberleşme kavramlarının oldukça önem kazandığı ve bu alanda gelişmelerin hızlı yaşandığı bir zaman diliminde olduğumuzu belirterek, “İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara, günümüzde ise e-postalara bırakmıştır” dedi.
Küreselleşmeyle birlikte posta sektörünün de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden çok hızlı gelişen dünyaya ayak uydurmak durumunda kaldığını söyleyen Şentürk, günümüzde Posta idarelerinin artık mektubun yanı sıra kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuştuğunu ve hizmetlerini çağa uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içinde olduğunu belirtti.

banner341
Şentürk şöyle devam etti;
“Posta idarelerinin söz konusu hizmetleri sunmaya evrilmesinde elbette posta sektörünün küresel düzenleyicisi olan ve 9 Ekim 1874 tarihinde hayata geçirilen Dünya Posta Birliği [Universal Postal Union-UPU]’nin büyük payı vardır. Bu vesileyle iletişim ve posta sektöründe önem arz eden 09 Ekim günü her yıl Dünya Posta Birliği Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Posta Günü olarak kutlanmaktadır.
 “Bu vesileyle, öncelikle covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde hayatlarını yitirdiklerini üzüntüyle gözlemlediğimiz tüm posta çalışanı meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, işbirliği içinde yardım ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi [PTT A.Ş.]’nin her kademedeki görevlilerine ve de üstün gayret ve özveri ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma takdir, sevgi ve saygılarımı sunar, küresel posta sektörünün düzenleyicisi konumunda bulunan Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Gününü içtenlikle kutlarım” 
(AK/ÖK)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Hava Sıcaklığı 26 Dereceye Kadar Düşecek
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Prof.turgay: ‘’dijital Eğitim Olmasaydı İşimiz Çok Zordu’’
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Salamis Kamp Alanında Yangın… Bir  karavan Tamamen, Bir Karavan Da Kısmen Yandı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay, Akdenizliler Derneği’ni Ziyaret Etti
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı
Ykp, Belirlediği İlkeler Çerçevesinde Hareket Eden Adaylara Destek Vereceğini Açıkladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim