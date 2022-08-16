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Posta ücretleri zamlandı

16 Ağustos 2022 Salı 15:45
Posta ücretleri zamlandı

Bakanlar Kurulu, posta ücretlerini düzenleyen tüzüğü onayladı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan tüzükle, yeni ücretler yürürlüğe girdi.

Yeni fiyalara göre 20 grama kadar yurt içi mektupların pul ücretleri 1.75 TL, Türkiye'ye 2.60 TL ve diğer ülkelere de 5.50 TL oldu. Gramaja göre kademeli olarak artan ücretler, 2 bin grama kadarki gönderiler için yurt içi 12.80 TL, Türkiye 18.10 TL ve diğer ülkeler de 72 TL olarak belirlendi.

Postada 250 grama kadar küçük paketlerin pul ücretleri yurt içi ve Türkiye için 6.20 TL, diğer ülkeler için 11.25 TL; 2 bin grama kadar paketler için de yurt içi ve Türkiye 11.70 TL, diğer ülkeler için de 56 TL ödenmesi gerekiyor. 

Kolilerde posta ücretleri 1 kilograma kadar yurt içi için 9 TL. Bu ücretlere sonraki her kilogram için 1.10 TL eklenecek. 1 kilogramlık kolilerin Türkiye'ye gönderilmesi için 18 TL, diğer ülkelere ise Türkiye'ye gönderim ücreti ve PTT'nin tarifesi uygulanacak. 

Acele posta gönderileri 50 grama kadar yurt içinde 13.50 TL, bin grama kadar 15.50 TL; Türkiye'ye acele posta gönderileri ilk 500 grama kadar 35 TL, sonraki her 500 gram için 5.50 TL ücret  ödenecek. 

Bakanlar Kurulu, "1991 Postalar (Genel Posta Ücretleri) (Değişiklik) Tüzüğü"nü onaylayarak, Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verdi. Tüzük, dünkü Resmi Gazetede yayımlanırken, yeni posta ücretleri yürürlüğe girdi.

Buna göre; mektup, posta kartı, basılmış kağıt, tebrik, küçük paket, koli, posta havalesi, sigortalı, ödeme şartlı ve uçak gönderileri gibi ücretler ile özel hizmetlere ilişkin ücretlerde düzenleme yapıldı.

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Son Güncelleme: 16.08.2022 16:42
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