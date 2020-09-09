Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışta

Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk’ün açıklamasına göre, “Eski Posta Rotaları” konulu pul serisi, 1.25 ve 12.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.
Son Güncelleme: 09.09.2020 12:52
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı, yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk’ün açıklamasına göre, “Eski Posta Rotaları” konulu pul serisi, 1.25 ve 12.50 TL’lik 2 puldan oluşuyor.