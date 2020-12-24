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Posta Dairesi’nden açıklama

24 Aralık 2020 Perşembe 18:43
Posta Dairesi’nden açıklama
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POSTA DAİRESİ’NDEN AÇIKLAMA

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, dünya genelindeki Covid -19 salgını nedeniyle dünden itibaren PTT A.Ş. tarafından “uçak” ve “yüzey” posta hizmetleri kabulü durudurulan ülkeleri açıkladı.

Açıklamaya göre, uçak kabulü durdurulan ülkeler (kayıtlı uçak mektup postası gönderileri, uçak koli ve apg): 
KKTC, Angola, Myanmar, Arjantin, Papua Yeni Gine, Aruba, Paraguay, Barbados, Ruanda, Bolivya, Samoa, Botsvana, Sudan, Bruney, Surinam, Çuraçao, Suriye, Çad, Şili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire), Tanzanya, Ekvator, Türkmenistan, Etiyopya, Uruguay, Eritre, Yemen, Fiji, Yeni Kaledonya, Fildişi Sahili, Zimbabve, Fransız Polinezyası, Gana, Honduras, Kostarika, Küba, Lesoto, Makao, Mali, Moğolistan, Moritanya, Mozambik.

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Yüzey kabulü durdurulan ülkeler (kayıtsız yüzey mektup postası gönderileri ve yüzey koli) ise şunlar:
Afganistan, Makao, Angola, Maldivler, Arjantin, Mali, Arnavutluk, Moğolistan, Aruba, Moritanya, Barbados, Mozambik, Bolivya, Myanmar, Botsvana, Nepal, Bruney, Panama, Cibuti, Papua Yeni Gine, Çurçao, Paraguay, Çad, Peru, Demokratik Kongo Cum. (Zaire), Ruanda, Ekvator, Samoa, Eritre, Sudan, Etiyopya, Surinam, Estona, Suriye, Fiji, Suudi Arabistan, Fildişi Sahilleri, Şili, Fransa, Tacikistan, Fransız Polinezyası, Tanzanya, Gana, Türkmenistan, Gurcistan, Uruguay, Honduras, Venezuella, İzlanda, Yemen, Kosta Rika, Yeni Kaledonya, Küba, Yeni Zellenda, Lesoto, Zimbave, Lüksemburg.

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Son Güncelleme: 24.12.2020 20:01
Anahtar Kelimeler:
Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk
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