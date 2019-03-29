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Posta Dairesi’nden 5 adet PTT matik cihazı daha

Posta Dairesi’nden 5 adet PTT matik cihazı daha

29 Mart 2019 Cuma 15:09
Posta Dairesi’nden 5 adet PTT matik cihazı daha

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Posta Dairesi Müdürlüğü, 5 PTT matik (ATM) cihazının daha pazartesinden itibaren hizmete gireceğini duyurdu.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, PTT matikler, Lefkoşa Terminal Yanı, Mağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kafeterya karşısı, Girne Ramadan Cemil Meydanı Baldöken Mezarlığı yanı, Güzelyurt-Lefke Yolu başlangıcı Sivil Savunma karşısı ve Gemikonağı Telefon Santrali önüne yerleştirilecek.

Açıklamada, PTT Bank ile anlaşmalı kurum ve kuruluşların ödemeleri ve ortak atm hizmetlerinin PTT matikler aracılığıyla gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Son Güncelleme: 29.03.2019 18:20
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