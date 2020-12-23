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Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:09
Posta Dairesi Müdürü Şentürk geciken kargolarla ilgili açıklamayaptı
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POSTA DAİRESİ MÜDÜRÜ ŞENTÜRK GECİKEN KARGOLARLA İLGİLİ AÇIKLAMAYAPTI

“PENDEMİ NEDENİYLE UÇAKLAR SADECE ELZEM KARGOLARI TAŞIYOR…DİĞER TÜM PAKETLER GEMİ YOLUYLA ÜLKEYE GELİYOR”

“GEMİ SEFERLERİNDE HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE YAŞANAN AKSAMA KARGOLARIN GECİKMESİNE YOL AÇIYOR”

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, pandemi nedeniyle uçakların sadece elzem paketleri taşıdığını dolayısıyla posta servislerinde aksama yaşandığını belirtti.

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Pandemiden dolayı anlaşmalı oldukları Türk Hava Yolları’nın (THY) KKTC seferlerinin sayılarının azaldığını ve sadece elzem kargoları taşıdığını dile getiren Şentürk, diğer tüm kargo ve paketlerin gemilerle taşındığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Şentürk, ülkeye haftada iki kez gemi seferi yapıldığını, bu seferlerde hava koşullarına bağlı olarak aksama yaşanabildiğini belirtti.

Gemi seferlerindeki bu aksamaların paket ve kargo taşımacılığını olumsuz etkilediğini söyleyen Şentürk, gecikmelere yol açtığını kaydetti.

Şentürk, geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi arızası üzerine kargolarda üç haftalık geçime yaşandığını belirtti.

Gemideki arızanın giderildiğini kargoların ülkeye geldiğini söyleyen Şentürk, dağıtımın bir kısmının yapıldığını ancak hala tüm paketlerin dağıtılmadığını kaydetti.

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