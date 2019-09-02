banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98427
ALTIN
285.093
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.0016
EURO
6.3678
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner306

Posta Dairesi, adres bilgilerinde posta kodu da verilmesi gerektiğini hatırlattı

Posta Dairesi, adres bilgilerinde posta kodu da verilmesi gerektiğini hatırlattı

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
Posta Dairesi, adres bilgilerinde posta kodu da verilmesi gerektiğini hatırlattı

“POSTA KODLARININ KULLANILMASI İLETİLERİN GÜVENLİĞİ VE HIZI İÇİN ÖNEMLİ” 
 

KKTC GİRİŞLİ POSTA GÖNDERİLERİNİN ADRESE DAHA ÇABUK ULAŞABİLMESİ İÇİN ALICI KISMINA YAZILACAK POSTA KODLARI https://bit.ly/2jryzcp ADRESİNDEN ÖĞRENİLEBİLİYOR

Posta Dairesi, posta gönderilerinin daha hızlı ve güvenli şekilde alıcısına ulaşabilmesi için posta kodlarının kullanılmasının önemini hatırlattı.

banner317
KKTC’de yıllardır var olan ancak çok yaygın kullanılmayan posta kodlarıyla ilgili hatırlatma yapan Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, vatandaşların adreslerinde posta kodu kullanmasıyla hem hız kazanılacağını hem de karışıklıkların önleneceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Tabak, “Ülkemizde posta kodu uygulaması yeni değil, yıllardır var ama kodlar çok yaygın kullanılmıyor. Bunlar Türkiye üzerinden verilmiş kodlardır. Bizim tüm posta işlemlerimizi PTT aracılığıyla yapıyoruz” dedi.

Özellikle internet üzerinden verilen siparişlerde paketlerin Türkiye’den KKTC’ye gönderilmesi aşamasında sıkıntılar olduğunu, gümrükte de işlem gören paketlerin bazen yanlış yönlendirildiğini anlatan Posta Dairesi Müdürü Sövüda Tabak, “Bu kodlar kullanılırsa postaların karışma sorunu çözülmüş olacak ve alıcısına daha kolay, daha hızlı şekilde ulaşacak” dedi.

KODLAR NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

KKTC girişli posta gönderilerinin adrese daha çabuk ulaşabilmesi için alıcı kısmına yazılacak posta kodları https://bit.ly/2jRyZCP adresinden öğrenilebiliyor.
 

Son Güncelleme: 02.09.2019 14:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
Bulut Akacan mahkeme huzurunda...
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
UKÜ Uluslararası Yaz Akademisi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Sarı’nın, “Proaktif Siber İstihbarat ve Füzyon Modeli” çalışması Almanya’da yayınlandı
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
Mersin'den Kıbrıs'a kadar yüzerek geldiler
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
UBP'de Genel Sekreter Yardımcıları görevlendirildi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Bakanlar Kurulu’nun Yaklaşık 5 Buçuk Saat Süren Toplantısı Sona Erdi
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Daü Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansına Evsahipliği Yapıyor
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Uluslararası Endüstri Mühendisliği Konferansı DAÜ’de başladı
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Sağlıklı beslenme hamleleri ile zamanı yavaşlatmak mümkün
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı
Durak Kütüphanesi  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda açıldı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim