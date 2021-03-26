“Post Pandemik Endüstri” konulu çevrimiçi etkinlik düzenlenecek

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki gün sürecek olan etkinlikte biri atölye çalışması olmak üzere toplam 11 oturum gerçekleşeceği bildirildi. Atölye çalışmasının, öğrencileri günlük hayatında ve mülakat görüşmelerinde öne çıkaracak olan “Beden Dili ve Etkin Kullanımı” konusunda interaktif olarak düzenleneceği de belirtildi.

Açıklamada, etkinlik ile katılımcıların yeni normalde kurumsal hayattaki derin dönüşümleri ve inovasyonları, geleceğe yönelik iş modellerini derinlemesine inceleme şansı yakalayacağı kaydedildi. Spacex, THY, Samsung, Bosch, Pfizer, Turkcell, P&G gibi kurumlardan uzman kişilerin konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte, elektronik, sağlık, e-tüketim, mühendislik ve üretim, uzay taşımacılığı, yazılım, hava yolu taşımacılığı gibi birçok konuda sunumlar gerçekleşecek.

İki gün sürecek olan etkinliğin açılışı, 3 Nisan Cumartesi günü saat 10.30’da yapılacak. Saat 11.00’de Pfizer’den Ahmet Demirkök ve Ali Garip Çömcü saat 12.00’de ise Turkcell’den Duygu Defne Terliksiz’in sunum yapacağı etkinlik, saat 14.00’de Boğaziçi Enstitüsü’nden Hakan Tekcandan tarafından verilecek olan atölye çalışması ile devam edecek. Atölye çalışmasının ardından saat 15.00’de Türk Hava Yolları’ndan Aysu Aytaç ve saat 16.00’da Consultanting & Coaching’den Alper Gerçek birer sunum gerçekleştirecek.

Etkinliğin ikinci günü Spacex’ten Samet Saray’ın saat 10.00’da yapacağı sunum ile başlayacak. Ardından saat 11.00’de Gelecekteki Sen’den İnci Abay Cansabuncu, saat 12.00’de Kolektif Academy’den Atıl Samancıoğlu, saat 14.00’de Bosch’tan Ali Fahri Özcan, saat 15.00’te Samsung SDS’den Cengiz Günaydın ve saat 16.00’da P&G’den Seyit Vapurcu sunum gerçekleştirecek.



Sunumlara katılmak isteyenler https://linktr.ee/emuieclub internet adresinden başvuru yapabiliyor.



