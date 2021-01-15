Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Seçim olacaksa bu atamalar niye!
Erken genel seçim neden olmamalı?
Erken genel seçim neden olmamalı?
Zenginlere özel aşı turizmi !
Zenginlere özel aşı turizmi !
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
Cumhurbaşkanı’na gençlik adına çağrı
banner376

Pop Music’te 1 personel pozitif!

Lefkoşa- Taşkınköy’de faaliyet gösteren Pop Music mağazasında bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurularak “Halk sağlığını korumak ve gerekli önlemleri almak amacı ile mağazamız bugün kapalı olacak” denildi.

15 Ocak 2021 Cuma 12:30
Pop Music’te 1 personel pozitif!
banner337
banner351

İşletmeden yapılan açıklama şu şekilde:

“Pop Music

banner341
Kamuoyuna duyuru

Şirketimizin Lefkoşa Taşkınköy Şubesinde,

14.01.2021 tarihinde, bir (1) personelimizde Covid-19 virüsü tespit edilmiştir. (NOT: Tüm personelimize 06.01.2021 tarihinde yapılan rutin testlerde Covid-19 virüsü tespit edilmemişti.) Bugün itibari ile geri kalan 15 personelimize yapılan testlerin hepsi negatifdir. Olası bir bulaşın önüne geçmek için temaslı tüm personelimizin, karantina süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılmıştır.

Personelimizin ve halkımızın sağlığı herşeyden önemlidir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının tavsiyelerine uygun şekilde bir açılım sürecine gitmek tek hedefimiz ve görevimizdir. Halk sağlığını korumak ve gerekli önlemleri almak amacı ile mağazamız bugün kapalı olacak ve Sağlık Bakanlığından gerekli görüşü aldıktan sonra şirketimizin vereceği kararlar sizler ile paylaşılacaktır.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Pop Music Pozitif Vaka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağış miktarları
Yağış miktarları
İlk aşılar Tatar, Saner ve Pilli'ye yapıldı
İlk aşılar Tatar, Saner ve Pilli'ye yapıldı
LTB’nin “Kardeş şehirler, Kardeş Kültürler Online Fotoğraf Sergisi” açıldı
LTB’nin “Kardeş şehirler, Kardeş Kültürler Online Fotoğraf Sergisi” açıldı
Savaşan: “Dr. Küçük KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider”
Savaşan: “Dr. Küçük KKTC’ye giden yolu açan unutulmaz bir lider”
Özersay'dan Tatar'a eleştiri
Özersay'dan Tatar'a eleştiri
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanması bekleniyor
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bugün toplanması bekleniyor
Bütçe görüşmelerinde son gün
Bütçe görüşmelerinde son gün
Lapta Kardeşler Fırını’nda pozitif vaka!
Lapta Kardeşler Fırını’nda pozitif vaka!
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti liderleriyle biraraya gelecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, parti liderleriyle biraraya gelecek
KKTC'de aşılama süreci bugün başlıyor
KKTC'de aşılama süreci bugün başlıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim