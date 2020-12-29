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Polisten yeniyıl mesajı ve bilgilendirme

Polis Genel Müdürlüğü yeniyılın huzur içinde geçmesi için tüm tedbirleri en üst seviyeye çıkardı..

29 Aralık 2020 Salı 15:35
Polisten yeniyıl mesajı ve bilgilendirme
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Polis Genel Müdürlüğü mesajı şu şekilde:

"Saygıdeğer Halkımız,

Polis Genel Müdürlüğü, halkımızın yeni yıl kutlamalarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmesini sağlamak için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini alarak önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış bulunmaktadır.

Polis Genel Müdürlüğü sizlerden gelecek şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile siz değerli halkımızın 24 saat kesintisiz hizmetinde olacaktır.

Yeni yıl nedeniyle gerek trafikte, gerekse bulunduğunuz diğer ortamlarda kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için;

- Son günlerde Covid 19 vaka sayılıarının artmasından dolayı halkımızın korona virus salgını kapsamında alınan tüm kurallara uymaya davet eder, hem sizlerin hem de sevdiklerinizin sağlığı için maske takmanın ve sosyal mesafeyi korumanın 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasasının 36’ıncı maddesi uyarınca yasal zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

Trafik kurallarına mutlaka uyunuz.

Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz.

Sizin ve/veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden “polise” bildiriniz.

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Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.

Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.

Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun.

Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız.

Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz.

Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.

ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz. Siz değerli halkımız bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağınıza yürekten inanıyoruz.

Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir.

vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2021 yılının, Halkımıza, Devletimize ve Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

Polis Genel Müdürlüğü"

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Anahtar Kelimeler:
Kktc PolisYeniyıl
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