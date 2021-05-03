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Polisten uyarı!

Vatandaşlardan yangın belirtisi gördüklerinde derhal 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermesi istendi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:00
Polisten uyarı!
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Polis Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın olaylarında artış yaşandığına işaret ederek, vatandaşlardan yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi.

Polisten yapılan açıklamada, vatandaşlara yangın belirtisi gördüklerinde derhal 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 177 Orman Yangın veya 101 Sivil Savunma Acil telefon hatlarından birini arayarak yetkililere haber vermeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, halkın uyması gereken kurallara da yer verildi.

Polisten yapılan açıklamada; 1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında, arazi ve ormanlarda ateş yakmanın yasak olduğu anımsatılarak, şişe ve cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğinin unutulmaması gerektiği kaydedildi.

Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içilen sigarayı çevreye atmama çağrısı yapılan açıklamada, şu tavsiyelerde bulunuldu:

“Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde, araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.

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Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için asla ateş yakmayınız, çıkan kuru otları belediyeler ile temasa geçerek kaldırılmasını sağlayınız.

Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Kullandığınız tarımsal araçlar için 1’er adet 6 kg’lık kuru kimyevi toz, özel veya iş araçları için ise 1’er adet 2 kg’lık kuru kimyevi toz bulundurmanız yararlı olacaktır.

Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye veya 155 Polis İmdat Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz”

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu anımsatıldı.

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Son Güncelleme: 03.05.2021 15:23
Anahtar Kelimeler:
Yangın UyarısıKktc Polis
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