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Polisten uyarı!

Polis, olumsuz hava koşullarından dolayı bazı yollarda görüş mesafesinin düştüğü ve yollarda su birikintileri oluştuğu konusunda sürücüleri uyardı!

14 Aralık 2020 Pazartesi 09:52
Polisten uyarı!
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Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Girne Bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücüler için tehlike arz etmektedir.
Özellikle bu bölgelerde Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."

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Son Güncelleme: 14.12.2020 11:09
Anahtar Kelimeler:
Polis UyarıSürücüler Dikkat
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