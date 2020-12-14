Polisten uyarı!

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Girne Bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmakta ayrıca yollarda oluşan su birikintileri sürücüler için tehlike arz etmektedir.

Özellikle bu bölgelerde Girne şehir içi yollarının yanı sıra Girne - Lapta, Girne - Boğazköy ve Girne - Değirmenlik (Dağyolu) Anayollarını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."