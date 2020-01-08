Polisten uyarı!

KANTARA - MERSİNLİK VE TURNALAR-KANTARA YOLLARI ÜZERİNE KAYALAR DÜŞTÜ

Polis Basın Subaylığı, Kantara - Mersinlik anayolu üzerinde oluşan sis dolayısıyla görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğünü, Kantara - Mersinlik ve Turnalar-Kantara yolları üzerine kayalar düştüğünü duyurdu.

Yapılan duyuruda, bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.