Polisten sürücülere şiddetli yağış uyarısı

Özellikle İskele - Karpaz Anayolunun, Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında seyreden sürücülerin, görüş mesafesi yer yer azaldığından ve yollar içinde su birikintileri oluştuğundan, yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.