Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan dolayı polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Polisten sürücülere şiddetli yağış uyarısı
Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan dolayı polis sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
11 Aralık 2019 Çarşamba 08:12
Özellikle İskele - Karpaz Anayolunun, Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında seyreden sürücülerin, görüş mesafesi yer yer azaldığından ve yollar içinde su birikintileri oluştuğundan, yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısı yapıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.