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Polis’ten sahte para uyarısı 

17 Haziran 2022 Cuma 14:00
Polis’ten sahte para uyarısı 

Polis Basın Subaylığı: “100’lük banknotlardan oluşan toplam 51 adet ABD doları tespit edildi”

Polis, bugün Lefkoşa’da bulunan bir kumarhane içerisinde, iki şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 51 adet ABD doları tespit edildiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ele geçirilen banknotların seri numaraları şu şekilde açıklandı:

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“1 adet MB98802057F, 1 adet MB98803233F, 1 adet MB98803460F,3 adet LB64701278G,  4 adet MB64700464F, 4 adet MB98702379F, 3 adet MB64700478F, 4 adet MB64700460F, 4 adet MB98702375F, 1 adet MB98802467F, 2 adet MB98803467F, 1 adet LB64701261G, 3 adet MB98703635F, 1 adet MB98803483F, 1 adet MB98802463F, 1 adet MB98803497F, 1 adet MB98802050F, 1 adet MB98803463F, 1 adet MB98803430F, 1 adet MB98803477F, 1 adet LB64701274G, 1 adet MB98702389F, 1 adet MB98702359F, 1 adet MB98700097F, 2 adet MB98803443F, 2 adet MB98702371F, 2 adet MB98803433F, 2 adet MB98703639”

- Polis vatandaşı uyardı

Söz konusu paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD doları” cinsi para bulunduranların ve para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Son Güncelleme: 17.06.2022 15:19
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