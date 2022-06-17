Polis’ten sahte para uyarısı 

Polis Basın Subaylığı: “100’lük banknotlardan oluşan toplam 51 adet ABD doları tespit edildi”
Polis, bugün Lefkoşa’da bulunan bir kumarhane içerisinde, iki şahsın tasarrufunda, sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 51 adet ABD doları tespit edildiğini açıkladı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, ele geçirilen banknotların seri numaraları şu şekilde açıklandı:
- Polis vatandaşı uyardı
Söz konusu paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimali olduğuna dikkat çeken polis, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD doları” cinsi para bulunduranların ve para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olmaları konusunda uyardı.