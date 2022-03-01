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Polisten sahte para uyarısı!

GİRNE’DE SAHTE DOLARLA YAKALANAN KUMARHANE MÜŞTERİSİNDEN EMARE OLARAK ALINAN SAHTE DOLARLARIN SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

01 Mart 2022 Salı 12:15
Polisten sahte para uyarısı!

GİRNE’DE SAHTE DOLARLA YAKALANAN KUMARHANE MÜŞTERİSİNDEN EMARE OLARAK ALINAN SAHTE DOLARLARIN SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

POLİS, BELİRTİLEN SERİ NUMARALARI İLE BAŞLAYAN ABD DOLARI CİNSİ PARA BULUNDURANLARIN VE PARA DEĞİŞİMİ YAPACAKLARIN DİKKATLİ OLMASI UYARISINDA BULUNDU

Girne’de bir kumarhane müşterisinin  tasarrufundaki sahte olduğuna inanılan ABD dolarlarını tedavüle sürdüğünün tespit edilmesinin ardından Polis, emare olarak aldığı 50’lik ile 100’lük banknotlardan oluşan toplam 4 bin ABD dolarının seri numaralarını paylaştı.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” bulunduran banka, döviz şirketi, finans kuruluşu, market ve vatandaşlarla, para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların dikkatli olması ve şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri uyarısında bulundu.

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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, emare olarak alınan sahte banknotlar şu şekilde:

“Sahte 50’lik banknotların seri numaraları:

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A,MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L, KB 48241236L, KB48247833L, KB63441124L, KB 48244173L, KB 48244824L, KB 48241241L, KB 48241237L, KB48247255L, KB 48250591L, KB 48244204L, KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L, KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 63441051L, KB 48247961L, KB 48241841L, KB 48247835L, KB 48250428L, KB 48250425L, KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L, KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L,KB 63444563L, KB 63447944L, KB 48247824L, KB 63441917L, KB 48241370L, KB 48250197L,  KB 63447943L

Sahte 100’lük banknotların seri numaraları:

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A, HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A, HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431687A, HD 76431678A.”

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Son Güncelleme: 01.03.2022 12:44
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