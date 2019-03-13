Polisten sahte para uyarısı

12.03.2019 tarihinde, Güzelyurt’ta bir şahıs tarafından tasarrufunda bulunanan ve sahte olduğu düşünülen 100 TL’lik banknotlardan oluşuna toplam 2,100 TL nakit paranın piyasaya sürüldüğü tespit edilmiştir.

Polis tarafından emare olarak alınan söz konusu 100 TL’lik sahte banknotlar, D428633512, D428633517, D428633518, D428633520, D428633522, D428633525, D428633529, D428633535, D428633537, D428633538, D428633539, D428633540, D428633541, D428633543, D428633545, D428633549 ve D428633550 seri numaralarından oluşmaktadır.