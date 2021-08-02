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Polisten haberler..

2 Ağustos 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

02 Ağustos 2021 Pazartesi 13:05
Polisten haberler..

YANGIN (GELİŞME)    

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01.08.2021 tarihli Basın Bülteni’nde 31.07.2021 tarihinde, Güvercinlik Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir depo içerisinde meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 60,000 çift ayakkabı ve 7,000 adet kıyafetin tamamen yanarak zarar gördüğü bildirilmişti.

Yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bahse konu iş yerinin yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasten yakılarak kundaklandığı tespit edilmiştir.

Meselede zanlı olarak görülen A.K. (E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN
01.08.2021 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Karaağaç köyünün doğu kısmında bulunan bahçe yolu içerisinde park halinde bulunan Hüseyin KARAAĞAÇLI’ya ait jeep aracın muhtemelen elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen ve tarla içerisinde bulunan bir adet harnup ağacı ile kuru otlar yanarak zarar meydana gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

SOKAĞA ÇIKMA YASASINA VE BULAŞICI HASTALIKLAR YASASINA AYKIRI HAREKET

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 01- 02.08.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 6 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise  PCR testi olmayan bir müşterinin iş yerinin kapalı alanına girmesine müsaade ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Polisiye OlaylarKktc Polisiye Haberler
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