Polisten haberler

Gazimağusa’da sakin 63 yaşındaki Rashid İmanov’un, dün, ikametgâhında ölü olarak bulunduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Rashid İmanov (E-63) kaldığı evde ölü bulundu. Rashid İmanov’un ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

Gazimağusa’da bir erkek ve bir kadın, “kanunsuz uyuşturucu madde (Hint keneviri) tasarrufundan” tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimağusa’da, B.N.H.A.(E-24) ve J.M.’nin (K-26) kaldıkları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.