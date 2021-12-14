banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakan uyardı
Başbakan uyardı
Dolar/TL 'deki dalgalanma sürüyor
Dolar yeniden yükseliyor
Yine zam!
Yine zam!
Kaybeden adaylar aynanın karşısına!
Kaybeden adaylar aynanın karşısına!
banner404
Flaş Haber
Yine zam!
Kapat

Polisten haberler

14 Aralık 2021 tarihli Polis Basın Bülteni

14 Aralık 2021 Salı 13:45
Polisten haberler

HIRSIZLIK

Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki  araç üzerinde takılı akü çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı  olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA KREDİ TEMİNİ 

İskele’de 11 Aralık’ta  B.V.(E-41), S.B’ye, poliste tutuklu bulunan arkadaşının işlediği suçları mahkemeye intikal ettirmeyeceğine dair vaatte bulunduktan sonra adı edilenden  5 bin sterlin isteyerek,  vermemesi halinde kendisinin de tutuklanacağı yalanını söyleyerek,  S.B.’den  700 ABD doları  ve 2 bin 047 sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti.

banner341
B.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP 

Önceki gün saat 23.30 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde,  C.K.(E-30) ve D.R.P.(E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu Hüseyin Şimşekyılmaz’ın vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup adı edileni ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular.

 Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.  

Soruşturma devam ediyor.


 
 
 
 
 

banner360
Son Güncelleme: 14.12.2021 14:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”
Başlar: “Zamlara dur demenin zamanı geldi”
DP adaylarını açıkladı
DP adaylarını açıkladı
Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı
Yödak’ta Kalite Yönetim Sistemi Ve Paydaş Memnuniyeti Yönetim Sistemi için protokol imzalandı
CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
CTP, Eczacılar Birliği’ni ziyaret etti
UBP, Milletvekili aday sıralama seçimini tamamladı
UBP, Milletvekili aday sıralama seçimini tamamladı
Tabipler ve öğretmenlerden iki okula ziyaret
Tabipler ve öğretmenlerden iki okula ziyaret
Emek Platformu: "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek"
Emek Platformu: "Krizin faturasını emekçiler ödemeyecek"
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın temsilini izledi
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Eşi Sibel Tatar, Ankara’da Arap Ali Destanı’nın temsilini izledi
KTİMB ile Maliye Bakanlığı kamu ihalelerini görüştü
KTİMB ile Maliye Bakanlığı kamu ihalelerini görüştü
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim