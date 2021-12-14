Polisten haberler

HIRSIZLIK

Derince’de, Hüseyin Artık’a ait ikametgahın avlususundaki araç üzerinde takılı akü çalındı.

Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.Y.(E-23) tutuklandı.

SAHTEKARLIKLA KREDİ TEMİNİ

İskele’de 11 Aralık’ta B.V.(E-41), S.B’ye, poliste tutuklu bulunan arkadaşının işlediği suçları mahkemeye intikal ettirmeyeceğine dair vaatte bulunduktan sonra adı edilenden 5 bin sterlin isteyerek, vermemesi halinde kendisinin de tutuklanacağı yalanını söyleyerek, S.B.’den 700 ABD doları ve 2 bin 047 sterlin parayı sahtekarlıkla temin etti.

B.V. tutuklandı, soruşturma sürüyor.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Önceki gün saat 23.30 sıralarında, Girne’de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde, C.K.(E-30) ve D.R.P.(E-23), aralarında çıkan tartışma sonucu Hüseyin Şimşekyılmaz’ın vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurup adı edileni ciddi şekilde darp ederek burun kemiğinin kırılmasına sebep oldular.

Bahse konu şahıslar dün tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.











