Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.11.2021 tarihinde, saat 07:50 sıralarında, Ağırdağ’da sakin Ayhan TOPAL (E-64) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam

etmektedir.



ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 23.11.2021 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen

kurtarılamayarak yaşamını yitiren Petr TİMUCHENKO (E-70)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği “ sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.



2. 23.11.2021 tarihinde, Minareliköy’de kalmakta olduğu ikametgahı içerinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere



rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ahmet KÜÇÜK (E-57)’ün, yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.



RESMİ EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME

10-12.11.2021 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, J.J.D.(E-70), çalışmakta olduğu şirket adına, Endonezya’da faaliyet göstermekte olan bir bankadan 32.000.000 Euro paranın havale edilmesini ve bu

paranın 4.480.000 Euro’luk miktarının da bir başka bir şahıs adına havale edilmesini sağlamak amacıyla, havalenin edileceği banka adına bir taahhüt belgesi hazırlayıp, konu belge üzerine banka

yetkilileri adına imza atıp sahteledikten sonra, söz konusu belgeyi tasdik memuruna vermek suretiyle tedavüle sürüp belgenin tastiklenmesini sağladığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



HIRSIZLIK

16.11.2021 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Lefkoşa’da Meşe Sokak üzerindeki bir apartmanın damında bulunan su deposuna ait kazan yerinden sökülmek suretiyle çalınmıştır.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen S.T.(E-25) ve M. S.(E-33) 24.11.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.