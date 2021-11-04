Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

03.10.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Margagertrud BUCHAARD (K-72), Bafra’da deniz sahilinden 15 metre içeride ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cesedi üzerinde yapılan doktor muayenesinde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHTEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

01.04.2021-01.11.2021 tarihleri arasında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeride çalışan A.B.(E-45)’nin kaporta boya tamir ücreti olarak müşterilerden temin etmiş olduğu 24.000 TL nakit parayı şirket muhasebesine teslim etmeyerek çaldığı tespit etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASINA AYKIRI HAREKET

Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurduğu av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştığı tespit edilen bir kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.