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Polisten haberler

3 Kasım 2021 tarihli Polis Basın Bülteni..

03 Kasım 2021 Çarşamba 10:30
Polisten haberler

HIRSIZLIK

29-30.10.2021 tarihleri 19:40-04:20 saatleri arasında, Lefkoşa faaliyet gösteren bir kumarhanenin ofis odası içerisinde bulunan bir şahsa ait çantada muhafaza edilen 250 Dolar nakit para, bir adet kolye ve kimlik kartları çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen S.S.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASINA AYKIRI HAREKET

Büyük av mevsiminin başlaması dolayısıyla, av günü vurdukları av hayvanlarını fotoğraflayıp kamuya açık bir şekilde sosyal medyada paylaştıkları tespit edilen dört kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS (GELİŞME)

02.10.2021 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Güzelyurt’ta sakin Dang Thı MAY (K-45), 01.11.2021 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahına geri dönmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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Son Güncelleme: 03.11.2021 11:45
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