Polisten haberler

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

03.02022 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Osman Mohamed BANYA (E-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

04.01.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne’de sakin Cempir ATEŞ (E-22) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK MAL KABULÜ

2021 yılı Aralık ayı içerisinde, Gazimağusa’da, M.Ö.(E-31)’nün, hırsızlık olduğunu bildiği halde toplam 13 şişe alkollü içkiyi, S.D.(E-19)’den piyasa değerinin altında satın aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.