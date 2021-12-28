Polisten haberler

ANİ VE GAYRI TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

25.12.2021 tarihinde, Demirhan’da rahatsızlanarak yaşamını yitiren Roman KSUMOV (E-50)’un yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

27.12.2021 tarihinde, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonu sonucu R.T.M.(E-28)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 24 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ PATLAYICI MADDE İTHAL VE TASARRUFU27.12.2021 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Gazimağusa Akyar Kara Giriş kapısında, KKTC'ye giriş yapan GKRY’de sakin G.G.(E-51)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada; muhtelif markalarda 24 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ

Ekim-Kasım 2021 ayları içerisinde, Sınırüstü’nde, E.B.K.(K-43)’nin, dolandırmak kastı ile çalışma izni işlemleri ile sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarını yapacağı vaadiyle yalan beyanda bulunarak, F.B.(E-34)’den 27.175 TL nakit parayı alarak herhangi bir işlem yaptırmayıp söz konusu parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs, Lefkoşa bölgesinde işlemiş olduğu benzer suçlardan dolayı poliste tutuklu bulunmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE HIRSIZLIK

27.12.2021 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Kumyalı’da, Taş Ocakları Mevkiinde, M.K.(E-36)’nin tasarrufunda bulunan ağaç kesme motoru ile 11 adet genç zeytin ağacını kökten kesip hasara uğrattıktan sonra kullanımında bulunan araca yükleyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.