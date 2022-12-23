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Polisten Deveciler Operasyonu
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Polisten Deveciler Operasyonu

23 Aralık 2022 Cuma 10:33
Polisten Deveciler Operasyonu

23.12.2022 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürülüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürülüğü Ekiplerince Adana’da, eş zamanlı uluslararası bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Girne’deki operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekat Müdürlüğü Ekiplerince “Cinayet, Örgüt Kurma veya Yönetme ve Kasten Yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunan zanlı örgüt lideri C.İ.(E-56) ve örgüt üyeleri E.İ.(E-49) ve T.Ö.İ.(E-24) Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır.
Adana’daki operasyon kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürülüğü Ekiplerince örgüt üyesi 37 kişi tutuklanmış, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabanca ele geçirilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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