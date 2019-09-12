Polisten çağrı: “Çevreye yayılmış mühimmat olabilir…”

“MÜHİMMAT GİBİ CİSİMLERLE KARŞILAŞIRSANIZ TEMAS ETMEYİN, YETKİLİLERE HABER VERİN”
Polis, Girne’deki Mühimmat Bölük Komutanlığı’ndaki patlamada çevreye yayılmış mühimmat olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara, “Bölgelerden uzak durun mühimmat gibi cisimlerle karşılaşırsanız temas etmeyin, yetkililere haber verin” çağrısında bulundu.
Çevreye yayılmış mühimmat olabilme ihtimaline işaret edilen polis açıklamasında “Vatandaşların söz konusu bölgelerden uzak durmaları, mühimmat vb. cisim ile karşılaşmaları durumunda temas etmemeleri ve yetkililere haber vermeleri önemle rica olunur” denildi.