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Polisten avcılara duyuru!
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Polisten avcılara duyuru!

04 Kasım 2022 Cuma 14:31
Polisten avcılara duyuru!

06 Kasım 2022 Pazar günü başlayacak olan 2022 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan av haritasında Avcıların; toplam 13 av gününde avlanabileceği, avlayabilecekleri av hayvanları, uymaları gereken kurallar ile hangi bölgelerin avlanmaya açık ve kapalı olduğu açıklanmıştır.
Tüm Bunların Yanı Sıra;
 Güneşin batışı ile doğuşu arasında avlanmak suretiyle,
 Baraj ve göletlere beş yüz (500) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,
 Meskun mahallere iki yüz elli (250) metre ve daha az yaklaşmak suretiyle,
 Motorlu araçtan ateş etmek suretiyle,
 Yasanın öngördüğü avlanma araçları ve yöntemleri dışında av yapmak,
 Üç (3)’ten fazla ve/veya kendi üzerine kayıtlı olmayan köpekle avlanmak
 Av hayvanları dışında başka bir hedefe ateş etmek,
 Ava gidilen motorlu araçla, en yakın toprak ya da asfalt yola 50 (elli) metre mesafeden daha
fazla arazi içine girilemez, 50 (elli) metre mesafeden sonra av yerine yaya olarak gidilir.
 Araçlar ava kapalı bölgelere park edilemez.
 Salon araçlar ile arkası açık veya kapalı van ve pick-up tipi araçlar dışında, traktör ve
biçerdöver dahil hiçbir tarım aracında, kamyon dahil hiçbir iş aracında ve ATV tipi araçlarda
av tüfeği bulundurulamaz ve taşınamaz. Bu araçlar, av amaçlı kullanılamaz.
 Yasada belirtilen sınırlar içinde olsa dahi, kanlı veya parçalanmış bir av hayvanının fotoğraf
veya görüntüsü ve ayrıca, her av günü için yasada belirtilen sayının üzerinde ölü av hayvanı
içeren bir fotoğraf veya görüntü kamuya açık bir şekilde sosyal medya dahil, hiçbir yayın
organında sergilenemez ve yayınlanamaz.
 Avcıların, av günlerinde sabah saat 04:00’dan önce ve akşam 19:00’dan sonra toprak yollara
silahlı olarak girmeleri yasaktır.
 Av tüfekleri araçların bagajında kırık iki parça halinde ve kılıf veya kutu içerisinde, bagajsız
araçlarda ise yine kırık iki parça olarak kılıf veya kutuda, kabinde veya yük kısmında taşınır.
Kabin içinde veya bagajda, kırık iki parça olsa bile kılıf veya kutu dışında av tüfeği taşınamaz.
 Adlarına kayıtlı ateşli silah kayıt belgesi, geçerli tasarruf ve avlanma ruhsatı olmaksızın
ateşli silah tasarruf etmek, taşımak ve aynı zamanda avlanmak suçtur.
 GKRY menşeli fişekleri tasarruf etmek ve bu tür fişeklerle avlanmak suçtur.
 Av ruhsatı alan bir kişinin, hiçbir av döneminde saat 00:00’dan önce, Kaymakamlıktan özel
izin almadan silahını evden çıkarması ve aracında taşımasının suç olduğunu bir kez daha
hatırlarız.
Büyük Av Mevsiminde Avlanabilecek Hayvan Türleri
Ova tavşanı, turaç, sülün, keklik, yaban güvercini, fassa, bıldırcın, cikla, çulluk, karga ve saksağan. Bir avcı, büyük av mevsiminde her av günü için, yukarıda belirtilen hayvanlardan toplamda en fazla kırk (40) adet olmak üzere, En fazla; bir (1) adet tavşan, beş (5) adet keklik veya turaç, sekiz (8) adet çulluk, beş (5) adet sülün, sekiz (8) adet fassa, yirmi (20) adet cikla avlayabilir.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, 06 Kasım 2022 Pazar günü başlayacak olan 2022 yılı Büyük Av Mevsimi nedeniyle; tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve belirtilen kurallara uymanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini bir kez daha hatırlatırız. Tüm avcıları yasalara uymaya ve av haritasındaki ava açık bölgelerde, doğaya zarar vermeden sağduyulu bir şekilde avlanmaya davet eder, kazasız bir av sezonu geçirilmesini temenni ederiz.
PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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