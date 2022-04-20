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Polisten asayiş ve trafik denetimleri

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri dün gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

20 Nisan 2022 Çarşamba 13:00
Polisten asayiş ve trafik denetimleri

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri dün gece asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Dün gece 21.00 ile bugün 01.00 saatleri arasındaki denetimler kapsamında, çeşitli iş yerleri ve trafikteki araçlar denetlendi. 

Lefkoşa’da denetlenen eğlence mekânları, kahvehaneler ile gece kulüplerinde olumsuzluk tespit edilmedi, ancak kumarhane denetiminde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 16 kişi tespit edildi. 

Lefkoşa’da trafikte ise 853 araç kontrol edildi, 274 araç sürücüsü trafik suçundan rapor edildi, 2 araç sürücüsü tutuklandı, 19 araç ise trafikten men edildi.

Gazimağusa’da gece kulüpleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 4 kişi tespit edildi. 

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Gazimağusa’da trafikte 685 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 116 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 3 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi.

Girne’de, denetlenen kahvehane, pansiyon, gece kulübü ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, iki işletmeye ruhsat olmadan alkolü içki satışı yaptıkları gerekçesiyle yasal işlem başlatıldı. 

Trafikte 695 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 11 araç ise çeşitli suçlardan dolayı trafikten men edildi. 

Güzelyurt’ta, denetlenen bet ofisi, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, trafikte 425 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 81 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 

İskele’de de denetlenen bet ofisleri, alkollü içki satışı yapan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken kumarhanelerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

İskele’deki trafik denetimlerinde 520 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 81’i hakkında yasal işlem başlatıldı, 2 araç ise trafikten men edildi.

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Son Güncelleme: 20.04.2022 13:27
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