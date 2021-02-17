Polisler aşılanıyor

Başbakan Ersan Saner, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Açık Oturum’ adlı programa konuk olarak, Koronavirüs aşılama kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Saner, Sağlık Bakanlığı’nın kendi aşı programı çerçevesinde açıklama yapmaya devam ettiğini ifade ederek, aşı programı kapsamında sektörel bazda aşağı doğru inildiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde polis teşkilatı aşılanmaya başlanmıştı. Saner, bu konuyla ilgili açıklama yaparak, polis teşkilatının birinci doz aşısının 2 gün önce tamamlandığını dile getirdi.