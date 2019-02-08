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Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

LEFKOŞA’DA ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI YAPAN BİR KİŞİ DE TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

LEFKOŞA’DA ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI YAPAN BİR KİŞİ DE TUTUKLANDI

08 Şubat 2019 Cuma 14:44
Polisiye Olaylar… İnşaat Ve Araçlardan Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

LEFKOŞA’DA ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI YAPAN BİR KİŞİ DE TUTUKLANDI

Lefkoşa, 8 Şubat 19 : İnşaat ve araçlardan hırsızlık yapan 4 kişi, polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlılardan ikisinin, Lefkoşa’da bu yıl içinde birçok araçtan çanta ve para çalan kişiler olduğu belirlendi.

Polis basın bültenine göre, 1 Şubat’ta Gönyeli’de bir inşaat alanında muhafaza edilen Hasan Dayı’ya ait 2 spiral, 1 kırıcı - karıştırıcı mikser ve 1 fayans kesme makinesinin çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.K. (E-23) tutuklandı.

Lefkoşa - Gazimağusa anayolunda 17 Eylül 2018 tarihinde toprak alan içerisinde park halinde bulunan Engiz Kavak’a ait aracın arka bagaj camının kırılması ve oto teybin çalınmasıyla ilgili ileri soruşturmada da meselede zanlı olarak görülen M.A.Y. (E-22) tutuklandı.

Bu yıl ocak-şubat aylarında Lefkoşa’da park halinde bulunan bazı araçlardan yapılan hırsızlıklarla ilgili soruşturmalarda ise zanlı olarak tespit edilen İ.B. (E-34) ve S.A. (E-27) tutuklandı.

ÇALINANLAR

Bahse konu şahısların ileri sorgulamalarında; Esma Elgin’e ait araçtan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve evraklar; Emel Karadeniz’e ait araçtan çanta ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 250 TL nakit parayı; Nadire Şen\'e ait araçtan 1 bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler, 1.150TL, 22 Amerikan Doları ve 15 Euro nakit parayı; Ayşe Malyalı’ya ait araçtan 1 bayan sırt çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler; Samsung S 8 marka cep telefonu, 1700TL ve 50 Stg nakit parayı; Tuğçe Elkıran’a ait araçtan 1 bayan çantası ve içerisinde bulunan kişisel eşya ve belgeler ile 50 Amerikan Doları nakit parayı; İpek Yamak’a ait araçtan 1 el çantası ve içerisinde bulunan çeşitli giysiler; Erdal Özirfanoğlu’na ait araçtan 1 adet bilgisayar çantası ve içerisinde bulunan 1 adet Apple Mac Book Air marka diz üstü bilgisayar; Cemile Oran’a ait araçtan 1 adet sırt çantası ve içerisinde bulunan 1 adet güneş gözlüğünü çaldıkları tespit edildi.

BİLAL KARATEPE’NİN ÖLÜM NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ

Güzelyurt’ta kaldığı otel odasında dün ölü olarak bulunan Bilal Karatepe’nin (E-54) yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.


ERCAN’DA 1 GRAM HİNTKENEVİRİ BULUNDU

Ercan Havalimanı’ndan dün gece KKTC’ye giriş yapan V.S.’ye (E-21) narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu ve emare olarak alındı.

V.S. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

LEFKOŞA’DA ELEKTRİK AKIMI HIRSIZLIĞI

Lefkoşa’da C.Ş.’nin (E-56) 27 Kasım 2018 - 7 Şubat 2019 tarihleri arasında evine ve depo olarak kullandığı binaya kaçak elektrik aldığı ve akım hırsızlığı yaptığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

(EMR/GÜL)
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