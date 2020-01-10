Polisiye Olaylar…güzelyurt’ta 2 Kişi Uyuşturucudan Tutuklandı

Lefkoşa, 10 Ocak 20 : Güzelyurt’ta Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan araçta yapılan aramada, tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 adet ucu yanık sarma sigara ile 1 adet sigara izmariti bulundu. Araçta bulunan Z.Ö.(E-40) ve H.G.(E-46) tutuklandı.

Polis açıklamasında dün saat 23:30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET

Ercan Havalimanı’nda tasarrufunda 10.000 Euro muadili döviz veya Türk lirasından fazla para olan toplam 15.810 ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edilen N.A. (E-32) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis açıklamasında dün saat 05:00 sıralarında yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KAYIP GAMZE GÜNEŞ BULUNDU

Polis 27 Aralık tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Gamze Güneş’in (K-30) bulunduğunu, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ..

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri dün sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

MAĞUSA’DA BİR ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI, 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Trafik ekiplerinin Gazimağusa’da gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda toplam 550 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 138 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 1 araç sürücüsü tutuklanırken; 3 araç ise trafikten men edildi.

GİRNE…KUMARHANEDE BULUNMASI YASAK 13 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bir kulüpte yapılan denetimde 4 kişinin kumar oynadığı; bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişinin tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildiği kaydedildi.

GİRNE’DE 77 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM…

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucunda ise toplam 370 araç kontrol edildi; suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

GÜZELYURT…52 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA İLERİ İŞLEM; 3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Güzelyurt’ta trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 454 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 52 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.

(ÖZ/ŞEB)