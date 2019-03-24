Polisiye Olaylar… Gönyeli’de Bir Evde Çıkan Yangında 2 Kişi Yaralandı

BİR EĞLENCE MEKANINDA 3 METRELİK BASAMAKLARDAN DÜŞEN BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK



Lefkoşa, 24 Mart 19(.): Gönyeli’de bu sabah, elektrikli sobanın battaniyeye temas etmesi yüzünden çıkan yangında iki kişi yaralandı.



Şehit Yüksel Dereli Sokak’taki bir apartman dairesinde 08.30 sıralarında çıkan yangında, Fatma Kuvetli’nin (K-25) vücudunun muhtelif yerlerinden hafif şekilde yandığı, Gülnur Bingöl’ün de (K-25) dumandan etkilendiği kaydedildi.



Kuvetli ve Bingöl, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alındı.



Polis basın bültenine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dairedeki odalar ve eşyalar zarar gördü.



EĞLENCE YERİNDE 3 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEN GENÇ YOĞUN BAKIMDA



Lefkoşa-Dikmen ana yolunda faaliyet gösteren bir eğlence yerinde bir kişi bugün saat 01.00 sıralarında basamaklardan düşerek ağır yaralandı.



James Gatu Gitau (E-28) adlı kişinin, “Cloude 9” adlı eğlence mekânının girişinde 3 metre yüksekliğindeki basamaklardan dengesini kaybedip beton zemin üzerine düştüğü ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı kaydedildi.



EMANETÇİ TARAFINDAN HIRSIZLIK



Bir işyerine ödeme yapması için aldığı çeki, vermesi gereken yere vermediği gerekçesiyle bir kişi tutuklandı.



Güzelyurt’ta 20 Mart’ta Nezif Osmanlı tarafından, başka bir iş yerine ödeme yapası için A.G.’ye (E-41) verilen 12 bin TL tutarındaki çeki, ilgili yere ödeme yapmayıp çeki çaldığı gerekçesiyle A.G.’nin tutuklandığı belirtildi.



KUMARHANEDE HIRSIZLIK



Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede, dün müşteri olarak bulunan M.G.’nin (E-49), kumar oynadığı rulet masasında başka bir şahsa ait bin Dolar değerindeki çipi, koluna monte ettiği yapıştırıcı düzenek sayesinde çaldığı kaydedildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.



(ID/GÜL)