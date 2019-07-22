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KKTC’de izinsiz bulunan 4 kişi tespit edildi
KKTC’DE İZİNSİZ BULUNAN 4 KİŞİ...
Akdoğan'da yangın
AKDOĞAN'DA YANGIN
Yanıcı madde döküp aracı yaktı
YANICI MADDE DÖKÜP ARACI YAKTI
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29 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
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Polisiye Olaylar…29 Yaşındaki Kaptan, Ani Rahatsızlık Sonucu Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29)  dün gece kaldığı ikametgahta  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polisiye Olaylar…29 Yaşındaki Kaptan, Ani Rahatsızlık Sonucu Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29)  dün gece kaldığı ikametgahta  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Polisiye Olaylar…29 Yaşındaki Kaptan, Ani Rahatsızlık Sonucu Yaşamını Yitirdi

Lefkoşa, 22 Temmuz 19 (.): Girne’de sakin Orhan Cemal Kaptan (E-29)  dün gece kaldığı ikametgahta  aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “aort damarı yırtılması sonucu gelişen kalp yetmezliği”  olduğu tespit edildi.

2 ARAÇ KASTİ OLARAK YAKILDI

Polis Basın Bülteni’ne göre, Lapta’da Atilla Sokak üzerinde park halinde bulunan Duygu Gilanlıoğulları’nın  sorumluluğunda bulunan ML 348 plakalı salon araç ile Ali Vapur’un sorumluluğunda bulunan CD 776 plakalı salon araç üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ML 348 plakalı araç tamamen yanarak hasar görürken, CD 776 plakalı aracın  arka kısmı yanarak zarar gördü ve arka camı ısıdan patladı.

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Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-20) tutuklandı.

AKDOĞAN’DA YANGIN

Dün öğle saatlerinde Akdoğan köyünün güney kısmında içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu dere yatağındaki kuru otlar ile Savaş Sökmez’e ait 2 dönüm tarla içerisindeki anız, 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, Ozan Yener’e ait 50 metre uzunluğunda sulama hortumu, 1 dönüm arazi içerisinde 2 adet limon, 7 adet incir, 5 adet zeytin, 2 adet nar, 2 adet dut, 1 adet elma, 1 adet badem ağacı ve 10 adet bağ üzümü yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ     
 
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, biri Girne’de ve ikisi de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı.

Ayrıca Yenierenköy’de gerçekleştirilen denetimler sonucu çalışma izinsiz çalıştığı tespit edilen bir kişi ve işvereni hakkında yasal işlem başlatıldı. 
(YIL/ŞEB)


 

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