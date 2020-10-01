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Polisiye Olaylar

KARANTİNA MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNDU

01 Ekim 2020 Perşembe 18:42
Polisiye Olaylar
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KARANTİNA MERKEZİNE GİTMEMEK İÇİN YALAN BEYANDA BULUNDU

LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI… 6 TUTUKLU

KENDİLERİ İÇİN BIRAKILAN UYUŞTURUCUYU ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

KARANTİNADA OTELİNDEKİ ODA ZİYARETİNE YASAL İŞLEM

Lefkoşa, 1 Ekim 20 : Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçerken karantina merkezine girmemek için İngiltere’den geldiklerini beyan etmeyen ve evine giden 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Metehan’dan KKTC’ye 27 Ağustos’ta saat 22.00 sıralarında giriş yapan İ.O.(E-52) ve P.O.(K-18) İngiltere’ye gitmiş olmalarına rağmen, karantinaya girmemek için görevli memura yalan beyanda bulundu, karantina merkezi yerine evlerine gitti. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

KARANTİNA OTELİNDEKİ ODA ZİYARETİNE YASAL İŞLEM

Öte yandan, karantina otelindeki odadan izinsiz ayrılan Ö.G.(E-31) aynı otelde kalan M.N.S.’nin (K-21) odasına gitti. Çatalköy’de, karantina otelinde, 30 Eylül’de, saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili söz konusu 2 kişiye yasal işlem yapıldı.

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GOLAL’IN ÖLÜM SEBEBİ SİROZ

Lefkoşa’da dün evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren 34 yaşındaki Özmen Fırat Golal’ın (E) otopsisinde ölüm sebebi siroz olarak belirlendi.

4 KİŞİ UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Lefkoşa’da R.R.E.’nin (E-32) evinde dün akşamüzeri arama yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu. Söz konusu kişi tutuklandı.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.’nin (E-35) de Lefkoşa’daki evinde arama yapıldı. Aramada tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki sarma sigara, yaklaşık beş buçuk gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 öğütücü bulundu. A.M. ile evde misafir olarak bulunan E.A.U. (E-28) ve M.A.K. (K-22) da tutuklandı.

KENDİLERİ İÇİN BIRAKILAN UYUŞTURUCUYU ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Öte yandan, dün gece Dörtyol - Türkmenköy anayolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda başkaları tarafından bırakılan yaklaşık 150 gram ağırlığındaki uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi alıp, araçlarına binen Ö.A.K.(E-26) ve İ.Ş.(E-32) suçüstü tespit edildi. Söz konusu kişiler tutuklandı.

(RÇ/FEZ)

 

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