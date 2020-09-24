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Polisiye Olaylar

ERKURT’A OTOPSİ YAPILDI…ÖLÜM SEBEBİ KALP VE AKCİĞER

24 Eylül 2020 Perşembe 11:55
Polisiye Olaylar
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ERKURT’A OTOPSİ YAPILDI…ÖLÜM SEBEBİ KALP VE AKCİĞER

Lefkoşa, 24 Eylül 20 (.): Polis Basın Subaylığı, Hakan Erkurt’un  otopsi sonucunu açıkladı. Lefkoşa’da salı günü evinde ölü bulunan Hakan Erkurt’un (E-54) otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” olduğu tespit edildi.

KÖPEĞİ ZEHİRLEDİ

İnönü’de M.Ş.’nin (E-75), bir şahsa ait evin avlusunda bağlı bulunan av köpeğini, kendisine önceden saldırdığı gerekçesiyle dün zehirleyerek  öldürdüğü tespit edildi.

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Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

ARAÇ YANGINI

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun Turunçlu - İnönü kavşağı yakınlarında bu sabah Samson Oluwakemi Fatoba yönetimindeki RN 480 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrederken, muhtemelen aracın motor bölümünde elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangında araç tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

(GÖZ/HÖ)

 

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