Polisiye Olaylar

MEHMETÇİKTE YANGIN

Lefkoşa, 21 Eylül 20 : Mehmetçik’de dün Mustafa Şanlıer’e ait ikametgahın avlusunda henüz tespit edilemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu yaklaşık yarım dönüm alan içerisinde bulunan kuru otlar ve bazı eşyalar yandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



GÖNYELİ’DE KAVGAGönyeli’de dün M.D. (E-49) ve M.D. (K-62) bir taraf olup S.D.(K-36) ile aralarında çıkan kavgada, M.D. (E) araç içerisine koymak için ittiği S.D.’nin sol elini araç kapısına sıkıştırıp sol el bileğinin eklem yerinden çatlamasına ve sol el orta parmak tırnağının kırılmasına sebep oldu.Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.(DOĞ/ŞEB)