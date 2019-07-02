Polisiye Olaylar…

ASKERİ BÖLGEDEN GÜNEY KIBRIS’A GEÇEREK, TRAKTÖR ÇALDILAR

Lefkoşa, 2 Temmuz 19 : Askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, Güney Kıbrıs’tan traktör çalan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 29 Haziran- 01 Temmuz tarihleri arasında, M.B. (E-25), C.B. (E-25), M.B. (E-24) ve İ.K. (E-26), Güvercinlik - Çayönü köyleri arasında henüz tespit edilemeyen bir yerden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’a geçerek traktör çaldı.

İlgili kişilerin traktörü kanunsuz olarak KKTC’ye geçirdikleri tespit edildi. Bahse konu şahısların tutuklandığı, söz konusu traktör tasarruflarında bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

DENİZDE YAŞAMINI YİTİREN KİŞİLERE OTOPSİ YAPILDI

Çatalköy’de 29 Haziran tarihinde denizde yüzdüğü sırada yaşamını yitiren Yusuf İzzettin Işık (E-64), 1 Temmuz tarihinde Gazimağusa’da denizde yaşamını yitiren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) ve Tatlısu’da denizde rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Mustafa Kemal Tekgüç’ün (E-72) ölüm nedenlerinin tespiti için otopsileri yapıldı.

Yapılan otopsi neticesinde, Yusuf İzzettin Işık ve Ali Mücahit Sırmacı’nın ölüm sebebinin “suda boğulma”, Mustafa Kemal Tekgüç’ün ölüm sebebinin ise “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen suda boğulma” neticesinde olduğu tespit edildi.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

Gönyeli’de dün Mustafa Nazıf Ahmet (E-75), arkadaşının ikametgâhında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET…

Girne’de M.A.(E-46), Girne Limanı’ndan dün 21.30 sıralarında tasarrufunda 44 bin 100 Dolar ve 10 bin 500 TL nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre ayrıca A.P’nin (K-39) 28 Nisan’da Ercan Havalimanı’nda 285 bin Amerikan Doları, 6 bin 400 Euro ve 2 bin 400 Rus Rublesi parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

İlgili kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE DENETİMLERİ

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün tarihleri arasında, KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da ve beşi İskele’de olmak üzere toplam 7 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

YANGIN OLAYLARI

Kalkanlı’da dün Kamil Özkalkanlı’ya ait arazide muhtemelen saman öğütme makinesinin aşırı derecede ısınmasından dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu yığın halde bulunan yaklaşık 40 torba saman tamamen yandı.

Lapta’da Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Emir Plaza’nın bodrum katında faaliyet gösteren ikinci el beyaz eşya satış mağazasında çalışır durumda bulunan buzdolabının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu iki buzdolabı ve bir çamaşır makinesi tamamen yandı.

Akova’da dün 20.30 sıralarında, İbrahim Korkmaz’a ait tarla içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş buğday, 5 dönüm arpa anızı ve 1 adet rulo balya yandı.

(DOĞ/FEZ)