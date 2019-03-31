Polisiye Olaylar…

LEFKOŞA VE KARŞIYAKA’DA İKİ ANİ ÖLÜM…

Lefkoşa, 31 Mart 19 : Karşıyaka ve Lefkoşa’da 2 kişi evinde rahatsızlanarak hayatını yitirdi.

Polis açıklamasına göre Lucille Maureen Greem (K-68) dün saat 12.00 sıralarında, Karşıyaka’da evinin mutfağında oturduğu sırada ; Lefkoşa’da ise Hayriye Bay (K-39) gece 2.30 sıralarında, evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.

52 BİN TL'Yİ TASARRUFUNA GEÇİRDİ

Girne’de başkası tarafından kendisine emanet edilen 52 bin TL parayı tasarrufuna geçirerek çalan S.A (E-29) tutuklandı.

Polis 2018 yılı içerisinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da kavgaya karışan 4 kişi tutuklandı.

Dün saat 04.30 sıralarında gerçekleşen olayda , Z.A.M (E-19) aralarında çıkan tartışma sonucunda O.O.E.’nin (E-26) yüzüne cam parçası ile vurarak dudağını yaraladı, iki dişini kırdı.Bunun üzerine O.O.E ve T.P.I. (E-23) bir taraf, Z.A.M. ve İ.M. (E-24) diğer taraf olarak kavga ettiler. Kavgaya karışan şahıslar tutuklandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(ÖZ/YIL)