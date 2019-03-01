Polisiye Olaylar

GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCUDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Lefkoşa, 1 MART 19 (.): Gazimağusa’da dün polisin gerçekleştirdiği aramalarda iki kişiyi uyuşturucudan tutukladı.



Polis Basın Bülteni’ne göre, M.N.M.A.J.’nin (E-26) ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.



Yine Gazimağusa’da trafik polisi tarafından kontrol için durdurulan İ.D.’nin (E-31) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerinde, söz konusu şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 8 adet hap, ikametgahında yapılan aramada ise toplam 145 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunarak emare olarak alındı.



KASTİ HASAR



Gönyeli’de dün M.G.(E-37) park sorunu yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu, Hatice Gözde Musabeyoğlu’na ait aracın arka camını kırmak suretiyle hasara uğrattı. M.G tutuklandı.



Gemikonağı’nda Alican Dinçoğlu ve İbrahim Barlas’a ait araçların sağ arka farları kırılıp, kaporta çökertilerek hasara uğratıldı.



Polisin yürüttüğü ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A. B.(E-19) ve M.A.T. (E-22) tutuklandı.



GÜMRÜK YASASINA AYKIRI HAREKET



Ercan Havalimanı’nda dün polis tarafından yapılan kontrolde, KKTC’den çıkış yapmak üzere bekleyen K.M.E.(E-25) ve E.Y.E.’nin(E-53) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 59 karton sigara tespit edildi. Söz konusu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.



(YIL/FEZ)