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Polisiye Olaylar

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN, İKİ KİŞİ DE DARPTAN TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN, İKİ KİŞİ DE DARPTAN TUTUKLANDI

17 Şubat 2019 Pazar 09:54
Polisiye Olaylar

İKİ KİŞİ UYUŞTURUCUDAN, İKİ KİŞİ DE DARPTAN TUTUKLANDI

Lefkoşa, 17 Şubat 19 : Hamitköy’deki bir evde arama yapan ve uyuşturucu madde bulan polis iki kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde gerçekleşen operasyonda Hamitköy’de O.O.O. (E-29) ve G.O.O.’nun (E-26) evinde arama yapıldı ve 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu evde ayrıca uyuşturucu tartmada kullanıldığına inanılan hassas tartı ve içinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sigara bulundu.  Söz konusu kişiler tutuklandı.

ŞANTİYEDE KAVGA

Öte yandan Gazimağusa’daki bir şantiyede dün öğleden sonra çıkan kavgada, bir kişi darp edildi. Olaya karışan iki kişi tutuklandı.

Verilen bilgiye göre, U.K. (E-19) ve M.Y. (E-40) aynı iş yerinde çalıştıkları Serkan Koçak’la tartıştı. Koçak’ın yüzüne yumruk vurarak dişini kıran söz konusu iki kişi tutuklandı.

(RÇ/FEZ)

 

 

 

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