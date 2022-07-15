Polisiye olaylar

04.07.2022 tarihinde, İskele Boğaz’da bulunan bir arsa içerisinden, 70 metre uzunluğundaki yer altı elektrik kablosunun bağlı olduğu yerden kesilip çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen F.E.(E-39) ve H.E.(E-36) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

11-14.07.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da, V.S.(E-56)’nin hırsızlık olduğunu bildiği halde, toplam 332 kg ağırlığındaki yer altı elektrik kablosunu 22.220TL karşılığında satın aldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.